Текущая ситуация на Украине является результатом действий и политики США. В этом обвинил Вашингтон духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи, передает ТАСС.

Хаменеи подчеркнул, что если американская сторона не может создать кризис, то компании по производству оружия не могут работать с максимальной производительностью. «Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии», — заключил он.

Ранее постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что Запад не соблюдал свои обязательства перед Москвой. «Эти страны игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», — указал он.