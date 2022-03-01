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Запад обвинили в обострении ситуации на Украине

Постпред Сирии Саббаг заявил, что Запад нарушил обязательства перед Россией на Украине

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что Запад не соблюдал свои обязательства перед Москвой, сообщает РИА Новости.

На чрезвычайной специальной сессии ГА ООН Саббаг обвинил западные страны в обострении ситуации на Украине. По его мнению, они нарушили свои обещания России.

«Эскалация ситуации между Россией и Украиной происходит из несоблюдения западными государствами своих обязательств перед Россией. И это длилось десятилетиями. Эти страны игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», — подчеркнул он.

Марина Совина
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