Запад обвинили в обострении ситуации на Украине

Постпред Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что ситуация на Украине обострилась из-за того, что Запад не соблюдал свои обязательства перед Москвой, сообщает РИА Новости.

На чрезвычайной специальной сессии ГА ООН Саббаг обвинил западные страны в обострении ситуации на Украине. По его мнению, они нарушили свои обещания России.

«Эскалация ситуации между Россией и Украиной происходит из несоблюдения западными государствами своих обязательств перед Россией. И это длилось десятилетиями. Эти страны игнорировали резонные обеспокоенности России в сфере безопасности и не стеснялись поставлять оружие и ракеты Украине», — подчеркнул он.