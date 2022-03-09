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Китай обвинил США в развязывании украинского кризиса

Официальный представитель МИД Китая Лизцянь обвинил США в развязывании украинского кризиса

Фото: Pixabay

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лизцянь обвинил США в развязывании украинского кризиса. Об этом пишет РИА Новости.

«США своей политикой по расширению НАТО на восток подкинули огромное полено в пожар украинского кризиса», — заявил он.

По его словам, Китай всегда считал, что безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности других стран. Он также добавил, что региональная безопасность не может быть обеспечена за счет расширения военных блоков.

Ранее китайские власти призвали США раскрыть данные о военных биолабораториях, которые размещены на Украине. Лицзянь отметил, что на территории Украины действовали 26 американских лабораторий. Он также предположил, что военные биологические программы США на Украине — только «верхушка айсберга».

Марина Совина
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