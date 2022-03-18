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Депутат Европарламента назвал лицемерием игнорирование начатых США войн

Милан Урик: игнорирование членами Европарламента развязанных США войн является лицемерием

Фото: страница Milan Uhrík • Republika в Facebook

Игнорирование членами Европейского парламента войн, которые развязали Соединенные Штаты, является лицемерием. Такое мнение выразил во вторник депутат Европарламента от Словакии Милан Урик на внеочередной пленарной сессии этого законодательного органа ЕС, посвященной ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед тем как я скажу несколько слов об Украине, я бы хотел задать несколько откровенных вопросов. Где были международные санкции, когда США убили 200 тыс. мирных граждан в Ираке под предлогом [наличия там] оружия массового уничтожения? Где были ваши резолюции, когда США полностью [нарушили] международное право, [сбрасывая] бомбы на Югославию, Ливию и Сирию? Где была Европа, когда украинские наемники убивали детей в Донбассе, сжигали гражданских?», — указал Урик.
«Лицемерие некоторых из вас, коллеги, тех, кто игнорирует войны только потому, что они [начаты] американцами, <...> это ужасно», — подчеркнул политик.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи

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Татьяна Романова
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