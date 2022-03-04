СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину

Служба внешней разведки России (СВР) заявила о переброске американскими и британскими спецслужбами наемников и оружия на Украину с территории Польши. Об этом в пятницу, 4 марта, со ссылкой на пресс-бюро СВР сообщают «Известия».

В СВР заявили, что Польшу превратили в «логистический хаб» откуда на Украину приезжают даже боевики с Ближнего Востока. Также спецслужбы стран НАТО обвинили в передаче данных о передвижениях российских военных и об их планах в ходе специальной операции Службы безопасности Украины (СБУ).

26 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине получили прибежище немало террористов, в том числе те, кто убивал в Чечне.

24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).