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СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину

СВР сообщила о превращении Польши в «логистических хаб» для переброски боевиков на Украину

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Служба внешней разведки России (СВР) заявила о переброске американскими и британскими спецслужбами наемников и оружия на Украину с территории Польши. Об этом в пятницу, 4 марта, со ссылкой на пресс-бюро СВР сообщают «Известия».

В СВР заявили, что Польшу превратили в «логистический хаб» откуда на Украину приезжают даже боевики с Ближнего Востока. Также спецслужбы стран НАТО обвинили в передаче данных о передвижениях российских военных и об их планах в ходе специальной операции Службы безопасности Украины (СБУ).

26 февраля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине получили прибежище немало террористов, в том числе те, кто убивал в Чечне.

24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Владимир Седов
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