Кадыров заявил о получивших прибежище на Украине террористах

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на Украине получили прибежище немало террористов, в том числе те, кто убивал в Чечне. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни не исключил, что в ближайшие дни можно будет «праздновать освобождение населения Украины от насилий и убийств». Он добавил, что в Грозном состоялись большие сборы, на которых более 12 тысяч бойцов выразили готовность выполнить задачи любой сложности, в том числе отправиться добровольцами для проведения военной операции в Донбассе.

Ранее Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно скорее позвонить российскому коллеге Владимиру Путину. Кроме того, комментируя произошедшее, он заявил, что полностью поддерживает решение Путина.

24 февраля глава государства сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

