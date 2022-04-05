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Кремль отреагировал на новые выпады Байдена в адрес Путина

Песков назвал недостойными и неприемлемыми новые выпады Байдена в адрес президента Путина

Фото: Chris Kleponis / CNP / Globallookpress.com

Новые выпады президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина являются недостойными и неприемлемыми. Так на них отреагировал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на постоянно продолжающиеся противоречия, когда президент США что-то называет военным преступлением, а Пентагон, в свою очередь, заявляет, что не располагает точными данными, которые бы позволяли приходить к такому выводу.

«Мы просто фиксируем эти факты», — подчеркнул Песков. Комментируя возможность новых санкций США в отношении России, представитель Кремля отметил, что «вряд ли американцы откажутся от этой своей любимой практики».

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Юлия Ямпольская
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