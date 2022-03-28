Байден объяснил свои слова о Путине

Байден назвал свои слова о Путине «выражением личного возмущения»

Президент США Джо Байден прокомментировал свои слова о российском коллеге Владимире Путине. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона. «Я просто выражал свое возмущение: он (Путин) не должен оставаться у власти, как плохие люди не должны продолжать делать плохо», — объяснил он

Он также заверил, что у США нет политики смены руководства России.

28 марта советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Эймос Хокстин заверил, что жесткие высказывания Байдена в адрес российского президента не отражают официальной позиции Белого дома. Он подчеркнул, что указанные заявления были сделаны из-за эмоций.

26 марта президент США оскорбительно высказался в адрес Путина, назвав его «мясником». Завершил свою речь американский лидер словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».