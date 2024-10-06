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05:13, 6 октября 2024Мир

В США раскрыли детали беседы Путина и Трампа об Украине

NYT: Трамп в 2017 году спрашивал у Путина, что он думает об Украине

Фото: Sputnik / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным спрашивал, что он думает о военной помощи Украине. Об этом сообщило издание The New York Times.

Встреча между Путиным и Трампом состоялась 7 июля 2017 года в Гамбурге. Во время диалога президент США сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил: «Что вы думаете?». На это российский лидер ответил, что данный шаг станет ошибкой. Бывший глава американского государства «не стал возражать», отмечает издание.

Также президенты обсуждали тему Украины во время первого телефонного разговора 28 января 2017 года. По словам собеседников издания, Путин рассказывал о коррупции в постсоветской стране, а Трамп реагировал сдержанно. Он не соглашался с собеседником, но и не защищал Украину.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Трамп не допустит краха Украины в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 5 ноября этого года.

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      Евгений Силаев
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