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01:52, 4 октября 2024Мир

Джонсон исключил падение Украины при победе Трампа на выборах

Джонсон исключил падение Украины при победе Трампа на выборах президента США
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Hollie Adams / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не допустит падения Украины в случае победы на выборах главы государства в ноябре. Об этом Джонсон высказался в интервью газете The Daily Telegraph.

Джонсон заявил, что конфликт на Украине важен для свободы и демократии в Европе. По его мнению, если Киев падет, произойдет полная катастрофа, что осознает именно Трамп.

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«Я не думаю, что он захочет остаться в истории как парень, который начал свой второй президентский срок не с того, чтобы снова сделать Америку великой, а с того, чтобы сделать снова великим Советский Союз», — исключил он.

Экс-премьер Британии добавил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы американской администрацией руководил Трамп.

Ранее Трамп многократно обещал, что остановит боевые действия на Украине «в течение 24 часов» при победе на президентских выборах. Он заверял, что «хорошо знает» российского и украинского лидеров Владимира Путина и Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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