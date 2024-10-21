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14:22, 21 октября 2024Россия

Медведев предупредил об ударе по Вашингтону после угроз Трампа

Медведев о словах Трампа: за атакой по Москве последует удар по Вашингтону

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

За ударом по Москве последует ответная атака на Вашингтон. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Об этом сам американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

«Трампа занесло. Говорил ли он на самом деле о нанесении "удара по чертовой Москве"? Конечно, нет. Он обычно как шелковый на переговорах. И на такие слова только один ответ: ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару. Обычно наши отношения с ним довольно теплые», — написал Медведев.

До этого политик порассуждал о тотальной войне до полного истребления человечества. По его мнению, альтернативами создания противовеса США является либо распад Штатов, либо всеобщая война до уничтожения человеческой цивилизации.

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      Никита Абрамов
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