Медведев порассуждал о тотальной войне до полного истребления человечества

Зампред СБ Медведев: альтернатива созданию противовеса США — тотальная война

Альтернативами создания противовеса США являются либо распад Штатов, либо тотальная война до полного истребления человечества. Об этом в своем Telegram-канале порассуждал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Запись в блоге Медведев начал с цитаты Федора Тютчева, в которой тот заявил о невозможности союза Запада и России «ни ради интересов, ни ради принципов», и России остается лишь разъединять страны Запада, играя против них. Медведев заявил, что за 160 лет цитата не потеряла актуальности, и ситуация не изменилась.

Политик добавил, что если США не распадутся, и у Вашингтона не появится противовеса, то весь мир ждет тотальная война, и тогда, по словам Медведева, «всем конец». Формирование альтернативы Западу он увидел в объединениях ШОС, БРИКС и других региональных союзах.

