Медведев сравнил обсуждение сокращения ядерных сил с США с переговорами с Гитлером

Медведев: обсуждение сокращения СЯС с США не полезнее переговоров с Гитлером

Обсуждение сокращения стратегических ядерных сил (СЯС) с США не полезнее переговоров с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером в 1945 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией, Китаем и Северной Кореей сокращение СЯС без предварительных условий. Байден подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

По словам Медведева, подобные заявления Байдена являются хамством, а цель сделанного президентом США заявления — помощь «своей безмозглой протеже» Камале Харрис.