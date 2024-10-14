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12:24, 14 октября 2024Россия

Медведев сравнил обсуждение сокращения ядерных сил с США с переговорами с Гитлером

Медведев: обсуждение сокращения СЯС с США не полезнее переговоров с Гитлером

Фото: Artem Priakhin / Globallookpress.com

Обсуждение сокращения стратегических ядерных сил (СЯС) с США не полезнее переговоров с главой Третьего Рейха Адольфом Гитлером в 1945 году. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так политик отреагировал на заявление президента США Джо Байдена о готовности обсуждать с Россией, Китаем и Северной Кореей сокращение СЯС без предварительных условий. Байден подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

По словам Медведева, подобные заявления Байдена являются хамством, а цель сделанного президентом США заявления — помощь «своей безмозглой протеже» Камале Харрис.

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      Марк Леонов
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