В России отреагировали на готовность Байдена к переговорам по сокращению ядерного оружия

Карасин призвал не пропускать готовность США к переговорам по ядерному оружию

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не пропускать заявление президента США Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это заявление надо внимательно изучить и понять, что именно Байден имеет под ним в виду. Когда это совещание, каков формат, каков уровень? Подобные предложения не надо пропускать. Надо понять серьезность и формат предлагаемого мероприятия», — отреагировал Карасин.

Ранее Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Американский лидер сообщил об этом в письменном заявлении в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Байден также подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

