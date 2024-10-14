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11:27, 14 октября 2024Мир

В России отреагировали на готовность Байдена к переговорам по сокращению ядерного оружия

Карасин призвал не пропускать готовность США к переговорам по ядерному оружию

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин призвал не пропускать заявление президента США Джо Байдена о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения. Своим мнением сенатор поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это заявление надо внимательно изучить и понять, что именно Байден имеет под ним в виду. Когда это совещание, каков формат, каков уровень? Подобные предложения не надо пропускать. Надо понять серьезность и формат предлагаемого мероприятия», — отреагировал Карасин.

Ранее Байден заявил, что США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Американский лидер сообщил об этом в письменном заявлении в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Байден также подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

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