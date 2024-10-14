Байден заявил о готовности к переговорам с Россией

Байден: США готовы к переговорам с Россией и КНР по сокращению ядерного оружия

США готовы к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по вопросу сокращения ядерного вооружения без предварительных условий. Об этом американский президент Джо Байден заявил в своем письме, передает ТАСС.

«Мировое сообщество должно добиваться прогресса на пути к тому моменту, когда сможет окончательно избавить мир от ядерного оружия. США готовы провести переговоры с Россией, Китаем и КНДР, чтобы снизить угрозу», — написал глава государства.

Байден сообщил об этом в письменном заявлении в связи с присуждением Нобелевской премии мира японской ассоциации переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Он также подчеркнул, что Вашингтону, как и Москве, и всему остальному миру, невыгодно наращивать ядерные арсеналы.

Ранее сообщалось, что Джо Байден в последние месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины. По словам помощника американского лидера по национальной безопасности Джейка Салливана, задача США — «поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах».