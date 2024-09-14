Байден захотел сосредоточиться на поддержке Украины

Салливан: Джо Байден планируется сосредоточиться на поддержке Украины

Президент США Джо Байден в последние месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Bloomberg.

Чиновник также заявил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что задача США — «поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах».

Ранее Байден исключил, что конфликт на Украине может закончиться победой России. «Президент России Владимир Путин не одержит победу в войне с Украиной», — подчеркнул он.