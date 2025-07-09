Стало известно об угрозах Трампа Путину

CNN: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину разбомбить Москву и Пекин

Американский лидер Дональд Трамп в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию заявил донорам, что угрожал президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину «разбомбить к чертям» Москву и Пекин, если будут начаты военные действия в отношении Украины и Тайваня. Аудиозапись публикует телеканал CNN.

«Я сказал Путину: "Если вы зайдете на Украину, то я разбомблю Москву к чертям. У меня не будет выбора". А потом [Путин] отвечает: "Я вам не верю". Он сказал, что этого не может быть, а я сказал — "еще как". Но правда в том, что он поверил мне…Ну, на 10 процентов», — говорит на аудиозаписи Трамп, при этом не уточняя, когда состоялся диалог с российским лидером.

Затем глава Белого дома рассказал, что озвучил такие же угрозы на встрече с Си Цзиньпином. По его словам, председатель КНР посчитал Трампа сошедшим с ума и поверил в сказанное лишь «на 10 процентов».

Об угрозах Дональда Трампа в адрес Владимира Путина и Си Цзиньпина стало известно еще 29 мая 2024 года. Однако только сейчас CNN опубликовал аудиозапись разговора, уточнив, что она была сделана в ходе встречи республиканца с донорами в Нью-Йорке и Флориде. Доступ к записи удалось получить журналистам Джошу Доусу, Тайлеру Пейджеру и Айзеку Арнсдорфу.

