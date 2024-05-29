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11:44, 29 мая 2024Мир

Трамп пригрозил разбомбить Москву и Пекин

WP: Трамп заявил, что готов бомбить Москву и Пекин во время своего президентства

Фото: Justin Lane / Reuters

Бывший американский лидер Дональд Трамп во время мероприятий по сбору средств для своей избирательной кампании заявлял, что во время своего президентства готов бомбить Москву и Пекин. Об этом пишет газета The Washington Post.

«На одном мероприятии он заявил, что бомбил бы Москву и Пекин, если бы Россия вторглась на Украину или Китай вторгся в Тайвань, удивив некоторых доноров», — указывает издание.

Ранее Трамп заявил, что переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина представляют для США большую угрозу, чем инфляция и экономические проблемы.

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      Глеб Бажуткин
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