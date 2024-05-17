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16:34, 17 мая 2024Мир

Трамп прокомментировал визит Путина в Китай

Трамп: укрепление связей России и Китая представляет опасность для США

Фото: Steven Hirsch / Pool / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп прокомментировал визит президента России Владимира Путина в Китай, отметив, что укрепление связей Москвы и Пекина представляет опасность для Соединенных Штатов. Об этом сообщает Fox News.

По данным портала, экс-президент назвал современные угрозы для США, в том числе инфляцию и экономические проблемы, однако переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, по словам Трампа, «возможно, хуже, чем все остальное».

Бывший глава государства подчеркнул, что Россия и Китай укрепляют свое сотрудничество. Это, по словам Трампа, представляет угрозу для Соединенных Штатов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск также отреагировал на встречу Путина и Си Цзиньпина, выразив мнение, что США сами подталкивают Россию и Китай к созданию альянса.

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      Елизавета Мытарева
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