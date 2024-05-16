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13:35, 16 мая 2024Мир

Маск отреагировал на визит Путина в Китай

Маск: США толкают Россию, Китай, КНДР и Иран к созданию альянса

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

США своими действиями подталкивают Россию, Китай, КНДР и Иран к созданию альянса. Таким образом американский предприниматель, глава SpaceX Илон Маск в соцсети Х отреагировал на новость о визите президента России Владимира Путина в Китай.

«США толкают их к созданию альянса», — написал миллиардер, прокомментировав публикацию о визите российского лидера в КНР, в которой утверждалось, что Китай, Россия, КНДР и Иран якобы создают союз для противостояния Западу.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отношения России и КНР не направлены против третьих стран и нацелены на обеспечение баланса на мировой арене.

16 мая российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия после переговоров, прошедших в Пекине.

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      Елизавета Мытарева
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