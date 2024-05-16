Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:36, 16 мая 2024Мир

Песков объяснил выбор страны для первого визита Путина после инаугурации

Песков: после инаугурации Путин посетил КНР, так как Китай — важнейший партнер

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

После инаугурации президент России Владимир Путин первым делом посетил именно Китай, так как КНР — важнейший партнер для России. О значении визита рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с «Известиями».

«Это совпадение, которое наверняка исполнено некоторого символизма. Почему Китай? Китай является нашим стратегическим партнером и страной номер один в плане торгово-экономического оборота», — объяснил представитель Кремля.

На тесное экономическое партнерство, по словам Пескова, указывает тот факт, что в 2023 году товарооборот между Россией и Китаем составил 220 миллиардов долларов.

Пресс-секретарь добавил, что сотрудничество России и КНР представляет собой «абсолютно идеальное качество двусторонних отношений», так как не направлено против третьих государств и нацелено на «повышение благосостояния народов наших двух стран» и обеспечение баланса сил на мировой арене.

Ранее представитель Кремля сообщил о попытках США помешать сотрудничеству России и Китая, добавив, что КНР достаточно сильна, чтобы противостоять этому вмешательству.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      В России десятки идущих вереницей после задержания мигрантов сняли на видео

      Появились подробности плана диверсии на объекты системы ПВО в Керчи

      Москвичи бросились скупать квартиры в ипотеку

      В Грузии обвинили глав МИД стран ЕС в попытке свергнуть власть

      На Украине сотрудников букмекерских контор забронировали от мобилизации

      Восьмерым обвиняемым в нападении на «Крокус» захотели продлить арест

      Женщина попыталась напугать медведицу и едва не рассталась с жизнью

      Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились 2,5 часа

      Власти потратят сотни миллиардов рублей из бюджета на льготную ипотеку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше