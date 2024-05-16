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08:32, 16 мая 2024Мир

Песков заявил о желании США помешать сотрудничеству России и Китая

Песков: США пытаются помешать сотрудничеству России и Китая

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

США пытаются помешать сотрудничеству Москвы и Пекина, но Китай силен, чтобы противодействовать подобным шагам Вашингтона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Есть и попытки Соединенных Штатов, других стран, опять же, достаточно нагло пытаться давить на Китай, с тем чтобы ограничить Китай в сотрудничестве по маневру с нами. Но китайцы достаточно сильны, чтобы этому противодействовать», — рассказал Песков.

Ранее профессор дипломатии в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сваран Сингх заявил, что визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином является тревожной для Запада. Он указал, что событие имеет важное символическое значение «на фоне усталости и нежелания стран Запада от конфликта на Украине».

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      Максим Габриелян
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