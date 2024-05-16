Встречу Путина и Си Цзиньпина назвали тревожной для Запада

Профессор Сингх: встреча Путина и Си Цзиньпина является тревожной для Запада

Визит президента России Владимира Путина в Китай и его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином является тревожной для Запада. Об этом заявил профессор дипломатии в Университете Джавахарлала Неру в Нью-Дели Сваран Сингх газете The Independent.

«Встреча Путина и Си является одновременно значимой и символической, поскольку они определенно будут стремиться укрепить свое партнерство перед лицом огромной усталости и нежелания поддерживать конфликт на Украине среди западных лидеров», — рассказал эксперт.

Сингх также подчеркнул, что поездка в Китай является сигналом Западу о нынешнем международном положении России и хороших отношениях с Пекином.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что украинский конфликт будет обсуждаться на переговорах Путина с Си Цзиньпином. Он добавил, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, Москве импонирует предложение китайской стороны о возможном урегулировании конфликта.