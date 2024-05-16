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08:17, 16 мая 2024Мир

В Кремле раскрыли темы переговоров Путина и Си Цзиньпина

Песков: Путин и Си Цзиньпин обсудят Украину на переговорах в Китае
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Владимир Путин и Си Цзиньпин. Фото: Kremlin.ru / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, будет ли обсуждаться конфликт на Украине во время переговоров Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Китае. Его слова приводят «Известия».

Песков подчеркнул, что Путин и Си Цзиньпин рассмотрят украинский вопрос на переговорах в Китае. «Украина обязательно будет обсуждаться», — сказал он.

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Ранее представитель Кремля заявил, что Россия приветствует мирные инициативы по Украине. По его словам, Москве импонирует проект китайской стороны.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин приветствовал Путина на площади. Вместе они встретили делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.

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      Марина Совина
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