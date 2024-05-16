В Кремле оценили мирные инициативы по Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия приветствует мирные инициативы по Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения мирных инициатив по Украине. Об этом он высказался в беседе с РЕН ТВ.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, Москве импонирует предложение китайской стороны о возможном урегулировании конфликта.

Ранее Китай обещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин приветствовал Путина на площади. Вместе они встретили делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.