Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:55, 16 мая 2024Мир

В Кремле оценили мирные инициативы по Украине

Пресс-секретарь Путина Песков: Россия приветствует мирные инициативы по Украине
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал возможность обсуждения мирных инициатив по Украине. Об этом он высказался в беседе с РЕН ТВ.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия приветствует любые мирные инициативы по Украине. По его словам, Москве импонирует предложение китайской стороны о возможном урегулировании конфликта.

Ранее Китай обещал содействовать скорейшему достижению мира на Украине. С таким заявлением выступил председатель КНР Си Цзиньпин.

16 мая Путин прибыл на переговоры в Дом народных собраний в Пекине. Перед их началом прошла официальная церемония встречи. Си Цзиньпин приветствовал Путина на площади. Вместе они встретили делегации обеих стран, после чего прослушали гимны России и Китая в исполнение военного оркестра.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина снова попыталась атаковать Крым американским оружием. Над Севастополем сбиты ракеты с кассетными боеприпасами

      Молдавский политик получил российский паспорт

      На Западе допустили использование пикапов АГ-34 в зоне СВО

      Россиянам рассказали о возможности не платить один вид налогов

      Россиянин описал придорожное кафе в Таджикистане словами «настоящий оазис»

      Полиция заинтересовалась дракой футболистов клуба «Енисей» с отдыхающими

      Путин оценил долю расчетов с Китаем в национальных валютах

      Россиянин расправился с сожительницей на глазах у маленького сына из-за ревности

      Шойгу рассказал о ситуации в зоне СВО

      Володин высказался о новом министре обороны России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше