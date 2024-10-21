В России ответили на слова Трампа об ударе по центру Москвы

Член ОП Рогов назвал пиаром слова Трампа об ударе по центру Москвы

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа об ударе по центру Москвы являются пиар-ходом. Такое мнение выразил председатель комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Это заявление — не более чем пиар-ход, рассчитанный на внутриамериканское потребление, чтобы показать, кто более "крут и дерзок" в разговоре с российским лидером», — пояснил он.

Ранее Дональд Трамп угрожал президенту России Владимиру Путину ударить по Москве, если он будет «гоняться за Украиной». Об этом сам американский политик рассказал в интервью The Wall Street Journal (WSJ). Он не уточнил, при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, однако добавил, что с Путиным у него сложились прекрасные отношения.

Комментируя его заявление, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе по Вашингтону. Также он отметил, что «Трампа занесло».