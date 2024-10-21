В Кремле прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

Песков об угрозах Трампа Путину из-за Украины: звучит много горячих заявлений

Россия не раскрывает содержание разговоров на высшем уровне, но западные лидеры позволяют себе эмоциональные и горячие высказывания. Таким образом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления экс-главы Белого дома Дональда Трампа о якобы угрозах российскому лидеру Владимиру Путину из-за Украины, передает ТАСС.

«Конечно, сейчас звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений в США в преддверии приближающихся президентских выборов (...). Россия по-прежнему предпочитает занимать ответственную позицию касательно непридания публичности тех разговоров, которые проходят на высшем уровне», — отметил представитель Кремля.

Также Песков выразил сожаление, что ряд мировых лидеров «не придерживаются такого подхода и, как следствие, не соблюдают информационную гигиену». Он резюмировал, что подобные действия «остаются на их совести».

Ранее Дональд Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если Россия «будет преследовать Украину». Он также отметил, что не хотел бы этого делать из-за хороших отношений с российским лидером.