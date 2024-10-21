В США заявили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

WSJ: Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы

Бывший президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом политик заявил в беседе с изданием The Wall Street Journal (WSJ).

«Владимир, <...> я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — сказал Трамп.

Бывший президент США отметил, что не хотел бы этого делать из-за хороших отношений с Путиным. При этом американский политик не уточнил, когда произошел данный разговор.

Ранее издание The New York Times раскрыло детали встречи Путина и Трампа 7 июля 2017 года в Гамбурге. Во время диалога президент США сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил: «Что вы думаете?». На это российский лидер ответил, что данный шаг станет ошибкой.