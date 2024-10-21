В США заявили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

Бывший президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом политик заявил в беседе с изданием The Wall Street Journal (WSJ).
«Владимир, <...> я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — сказал Трамп.
Бывший президент США отметил, что не хотел бы этого делать из-за хороших отношений с Путиным. При этом американский политик не уточнил, когда произошел данный разговор.
Ранее издание The New York Times раскрыло детали встречи Путина и Трампа 7 июля 2017 года в Гамбурге. Во время диалога президент США сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил: «Что вы думаете?». На это российский лидер ответил, что данный шаг станет ошибкой.