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06:15, 21 октября 2024Мир

В США заявили об угрозе Трампа Путину из-за Украины

WSJ: Трамп заявил, что угрожал Владимиру Путину ударом по центру Москвы

Фото: Sputnik / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп угрожал российскому лидеру Владимиру Путину ударом по центру Москвы, если Россия «будет преследовать Украину». Об этом политик заявил в беседе с изданием The Wall Street Journal (WSJ).

«Владимир, <...> я ударю так сильно, что ты не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру Москвы», — сказал Трамп.

Бывший президент США отметил, что не хотел бы этого делать из-за хороших отношений с Путиным. При этом американский политик не уточнил, когда произошел данный разговор.

Ранее издание The New York Times раскрыло детали встречи Путина и Трампа 7 июля 2017 года в Гамбурге. Во время диалога президент США сообщил о планах поставлять вооружение Украине и спросил: «Что вы думаете?». На это российский лидер ответил, что данный шаг станет ошибкой.

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      Евгений Силаев
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