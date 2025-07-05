США предрекли опасные последствия за один шаг против России

Сотрудник ЦКЕМИ Сокольщик: Санкции против России могут запустить инфляцию

Введение санкций на основе законопроекта сенатора Конгресса США Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) могут запустить инфляционную спираль из-за введения пошлин в размере 500 процентов на всю торговлю с Россией. Об этом заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик, передает РИА Новости.

«Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов — это глобальный рынок. Исключения, например, Ирана рынок может не почувствовать, но это невозможно в случае России. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали», — указал исследователь.

Сокольщик добавил, что президенту США Дональду Трампу свойственен жесткий стиль в торговых вопросах, однако подобное может крайне негативно сказаться на американской экономике.

Ранее Трамп признал, что Россия справляется с введенными против нее санкциями. Во время общения с журналистами на борту самолета он рассказал, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным тему рестрикций в ходе недавнего разговора. При этом он подчеркнул, что он подходит к российской стороне жестче, чем к Ирану.