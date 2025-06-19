Глава торговой палаты США высказался об ужесточении санкций против России

Глава торговой палаты США Эйджи рад, что Конгресс отложил санкции против России

Глава Американской торговой палаты в России (Amcham) Роберт Эйджи обрадовался тому, что Конгресс США отложил принятие жестких санкций против России. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Пока они [конгрессмены] немножко отложили этот законопроект. Мы рады этому и поддерживаем то, что они его отложили», — отметил глава палаты.

Ранее Сенат Конгресса США отложил рассмотрение нового законопроекта об антироссийских санкциях до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и масштабной налоговой реформы республиканцев.

Также глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не хочет ужесточать санкции против России, надеясь на достижение договоренностей по Украине.