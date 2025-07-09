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11:51, 9 июля 2025Мир

Раскрыта причина изменения риторики Трампа в адрес России

WSJ: Стратегия Путина проваливается, поскольку Трамп теряет терпение
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВыборы президента США 2024
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Стратегия президента России Владимира Путина, которая заключается в пустых обещаниях мира, проваливается, поскольку американский лидер Дональд Трамп теряет терпение. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, Россия до сих пор придерживалась жесткой позиции на переговорах, заявляя, что любое мирное урегулирование должно касаться «коренных причин» войны. Речь, по словам издания, идет о желании Москвы демилитаризовать Украину и восстановить свое господство в ее политике.

«Аналитики считают, что Путин изначально видел в Трампе человека, с которым можно работать над достижением этих целей дипломатическими средствами. Еще до переизбрания президента США в ноябре Путин начал кампанию по улучшению отношений. Он повторил ложные заявления Трампа о выборах 2020 года и похвалил реакцию президента США на покушение в июле прошлого года», — говорится в материале.

В статье подчеркивается, что такие усилия в сочетании с готовностью Трампа к взаимодействию с Москвой поначалу, казалось, приносили плоды. Однако позиция Путина по Украине не изменилась, мирные переговоры продвинулись мало, и серия телефонных разговоров между Путиным и Трампом не принесла никаких прорывов. «В последние недели тон Трампа в отношении России стал другим», — заключила газета.

Ранее стало известно, что Трамп обещал разбомбить Москву. Политик рассказал об этом в 2024 году на одном из собраний по сбору средств на свою президентскую кампанию.

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