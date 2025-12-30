США нанесли первый удар по объекту в Венесуэле

CNN: Армия США нанесла удар по причалу в Венесуэле

Военнослужащие армии США нанесли удар по причалу на побережье Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Удар пришелся по объекту, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их контрабанды.

По словам двух собеседников телеканала, Силы специальных операций США обеспечили разведывательную поддержку операции, однако позднее представитель командования подразделения опровергла эту информацию.

«Силы специальных операций не оказывали разведывательную поддержку этой операции», — подчеркнула офицер.