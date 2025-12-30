Реклама

08:19, 30 декабря 2025Мир

США нанесли первый удар по объекту в Венесуэле

CNN: Армия США нанесла удар по причалу в Венесуэле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Военнослужащие армии США нанесли удар по причалу на побережье Венесуэлы. Об этом сообщает CNN.

Удар пришелся по объекту, который, по мнению американских властей, использовался венесуэльской бандой Tren de Aragua для хранения наркотиков и их контрабанды.

По словам двух собеседников телеканала, Силы специальных операций США обеспечили разведывательную поддержку операции, однако позднее представитель командования подразделения опровергла эту информацию.

«Силы специальных операций не оказывали разведывательную поддержку этой операции», — подчеркнула офицер.

