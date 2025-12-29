Трамп заявил об уничтожении крупного объекта в Венесуэле

Трамп заявил об уничтожении крупного объекта на территории Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в интервью радиоведущему и спонсору Республиканской партии Джону Катсиматидису сообщил об уничтожении американскими военными крупного объекта на территории Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

«У них есть крупный завод, или крупное предприятие, откуда поступают корабли. Две ночи назад мы его уничтожили», — сказал он. При этом глава Белого дома не уточнил, о каком именно предприятии шла речь.

Ранее политолог, старший преподаватель кафедры мировой политики СПбГУ Ксения Коновалова-Алхименкова в беседе с «Лентой.ру» допустила, что администрация Трампа может пойти на бомбардировку критической инфраструктуры Венесуэлы, а также устроить захват ее нефтяных вышек. Как отметила эксперт, американский лидер намеренно давит на Каракас, чтобы продемонстрировать силу Вашингтона в «своем полушарии».