Главный советник Эрдогана жестко раскритиковал США за нападение на Венесуэлу

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Главный советник Эрдогана жестко раскритиковал США за нападение на Каракас. Об этом Джемиль Эртем написал на своей странице в соцсети Х.

Он заявил, что геноцидные США, наряду с кровожадным Израилем на Ближнем Востоке, продолжают свою имперскую жестокость, нападая на Венесуэлу.

«Мы поддерживаем венесуэльский народ и президента Мадуро! Эта жестокость не должна остаться безнаказанной!», — пишет Джемиль Эртем.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты.

По данным телеканала Haberler, над городом поднимается дым, в небе были замечены вертолеты.