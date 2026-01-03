Fox News: Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что американские чиновники подтвердили удары по Венесуэле.

В соцсети Х журналист написал, что военные США наносят удары по южноамериканской стране.

CBS News писал, что президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле за несколько дней до операции.

Baza в своем Telegram-канале сообщает, что под обстрелами в Венесуэле могла оказаться китайская делегация.

По данным телеканала Haberler, над Каракасом поднимается дым, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.