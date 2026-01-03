Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:25, 3 января 2026Мир

Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле

Fox News: Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Корреспондент телеканала Fox News Лукас Томлинсон сообщил, что американские чиновники подтвердили удары по Венесуэле.

В соцсети Х журналист написал, что военные США наносят удары по южноамериканской стране.

CBS News писал, что президент США Дональд Трамп одобрил удары по целям в Венесуэле за несколько дней до операции.

Baza в своем Telegram-канале сообщает, что под обстрелами в Венесуэле могла оказаться китайская делегация.

По данным телеканала Haberler, над Каракасом поднимается дым, в небе были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В США высказались о местонахождении Мадуро и его окружения на фоне ударов по Каракасу

    Врач назвала отличия обычного переедания от острого панкреатита

    США передумали бомбить Венесуэлу на Рождество

    Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле

    Стало известно о возможном нахождении под обстрелами в Венесуэле китайской делегации

    Раскрыты самые везучие российские регионы в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

    Появились подробности о приказе Трампа об ударе по целям в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok