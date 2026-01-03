Стало известно о возможном нахождении под обстрелами в Венесуэле китайской делегации

Baza: Под обстрелами в Венесуэле может находиться китайская делегация

Под обстрелами в Венесуэле могла оказаться китайская делегация. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, за 10 часов до атаки США в Каракасе прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках мероприятия обсуждалось двустороннее сотрудничество.

В субботу, 3 января, в Каракасе прогремели минимум семь взрывов, в небе были замечены вертолеты морской пехоты США. Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.