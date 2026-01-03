Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:18, 3 января 2026Мир

Стало известно о возможном нахождении под обстрелами в Венесуэле китайской делегации

Baza: Под обстрелами в Венесуэле может находиться китайская делегация
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Под обстрелами в Венесуэле могла оказаться китайская делегация. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По информации издания, за 10 часов до атаки США в Каракасе прошла встреча президента Венесуэлы Николаса Мадуро и спецпосланника председателя КНР Си Цзиньпина. В рамках мероприятия обсуждалось двустороннее сотрудничество.

В субботу, 3 января, в Каракасе прогремели минимум семь взрывов, в небе были замечены вертолеты морской пехоты США. Президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Венесуэлы раскрыл причину атаки США

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    В США высказались о местонахождении Мадуро и его окружения на фоне ударов по Каракасу

    Врач назвала отличия обычного переедания от острого панкреатита

    США передумали бомбить Венесуэлу на Рождество

    Чиновники США подтвердили удары по Венесуэле

    Стало известно о возможном нахождении под обстрелами в Венесуэле китайской делегации

    Раскрыты самые везучие российские регионы в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

    Появились подробности о приказе Трампа об ударе по целям в Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok