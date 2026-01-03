Реклама

Мадуро отреагировал на взрывы в столице Венесуэлы

Мадуро подписал указ о введении ЧП после атаки на Венесуэлу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Miraflores Palace / Handout / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения (ЧП) после взрывов в столице страны Каракасе. Об этом глава венесуэльского МИДа Иван Хиль написал в своем Telegram-канале.

Это решение приняло для защиты прав населения, обеспечения функционирования республиканских институтов и перехода к вооруженной борьбе, рассказал Хиль.

Министр подчеркнул, что Венесуэлы «отвергает, осуждает и порицает» военную агрессию со стороны правительства США в гражданских и военных районах Каракаса. В МИДе назвали произошедшее вопиющим нарушением Устава ООН, что угрожает международному миру и стабильности, особенно в Латинской Америке и Карибском бассейне.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа знает о взрывах в Каракасе.

