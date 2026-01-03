Раскрыта реакция США на взрывы в столице Венесуэлы

Администрация Трампа осведомлена о взрывах в столице Венесуэлы

Администрация американского президента Дональда Трампа знает о взрывах в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом пишет CBS News.

При этом официальных комментариев Белый дом пока не дает. В американской армии также заявили о своей осведомленности о взрывах, но комментировать отказались, сообщает газета New York Times.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро заявил о военном нападении на Венесуэлу. Он призвал организацию американских государств и ООН немедленно встретиться.

О серии взрывов в Каракасе стало известно ранее. В небе над городом были замечены вертолеты, принадлежащие морской пехоте США.

