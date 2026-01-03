Правительство Венесуэлы высказалось о местонахождении Мадуро и его жены

Вице-президент Венесуэлы Родригес заявила, что не знает о местонахождении Мадуро

Правительство Венесуэлы не знает, где находятся глава республики Николас Мадуро и его жена. Об этом сообщила вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, передает Reuters.

Она добавила, что ждет подтверждения того, что Мадуро и его супруга живы.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Мадуро и женой были захвачены и вывезены из Венесуэлы. По предварительным данным, операцией занимались силы элитного подразделения специального назначения американской армии Delta.

США атаковали Венесуэлу в ночь на субботу, 3 января.