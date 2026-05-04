В России предложили проводить уроки для школьников на ковриках на улице

Замсекретаря Общественной палаты (ОП) России Владислав Гриб предложил проводить уроки для первоклассников на ковриках на улице, чередуя их с занятиями в помещениях. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет о проведении занятий в мае и сентябре при хорошей погоде, в частности, при изучении ботаники и природоведения.
«Если позволяют погодные условия, можно для первоклашек проводить уроки на ковриках на улице, на свежем воздухе, особенно если у школы есть своя территория с садом и позволяет погода. Это вполне нормально — природа, коврики. Это будет и интересно детям, и будет переключать их на другую деятельность. И не обязательно ограничиваться только стенами школы», — обозначил замесекретаря ОП, подчеркнув, что такая практика распространена за рубежом.
Гриб выразил мнение, что такой подход может стать частью образовательного процесса, будет стимулировать интерес детей к занятиям.
Ранее в России предложили возобновить одну советскую практику без согласования с родителями. Речь шла об актах общественно полезного труда, например, уборке в классах.