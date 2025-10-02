Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

МВД призвало очищать историю сообщений от банка для защиты от мошенников

Россиян призвали удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. Об этом рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В частности, в ведомстве призвали быть осторожными с фотографиями или сканами документов — например, паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковских карт. В МВД посоветовали хранить изображения документов в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

Также эксперты посоветовали не держать в заметках и не отправлять себе в мессенджерах пароли от различных сервисов. Ведомство порекомендовало хранить их в менеджере паролей или офлайн-формате или сделать резервную копию чатов с важной информацией и удалить их с телефонов.

Кроме того, в МВД призвали регулярно очищать историю сообщений от банковских приложений, чтобы аферисты не использовали информацию из них в своих схемах. Также ведомство порекомендовало удалить из галереи фотографии рабочих документов и интимные снимки. «Их утечка может обернуться шантажом или попыткой вымогательства. Лучший вариант — перенести такие изображения в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем», — говорится в сообщении.

Наконец, правоохранители отметили, что из адресной книги следует удалять лишние контакты, а важные — переносить в защищенную резервную копию. Также МВД посоветовало не оставлять личную информацию в виде примечаний в карточке контакта. Специалисты объяснили, что злоумышленники, получив эти данные, могут использовать их в своих преступлениях.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Сообщалось, что аферисты стали рассылать гражданам поддельные налоговые уведомления.