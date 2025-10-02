Интернет и СМИ
19:53, 2 октября 2025

Россиян призвали удалить некоторые файлы на телефоне для защиты от мошенников

МВД призвало очищать историю сообщений от банка для защиты от мошенников
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Россиян призвали удалять или хранить в защищенных папках файлы, которые могут представлять интерес для киберпреступников. Об этом рассказало МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

В частности, в ведомстве призвали быть осторожными с фотографиями или сканами документов — например, паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав, а также банковских карт. В МВД посоветовали хранить изображения документов в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией.

Также эксперты посоветовали не держать в заметках и не отправлять себе в мессенджерах пароли от различных сервисов. Ведомство порекомендовало хранить их в менеджере паролей или офлайн-формате или сделать резервную копию чатов с важной информацией и удалить их с телефонов.

Кроме того, в МВД призвали регулярно очищать историю сообщений от банковских приложений, чтобы аферисты не использовали информацию из них в своих схемах. Также ведомство порекомендовало удалить из галереи фотографии рабочих документов и интимные снимки. «Их утечка может обернуться шантажом или попыткой вымогательства. Лучший вариант — перенести такие изображения в закрытые облачные папки с паролем или удалить совсем», — говорится в сообщении.

Наконец, правоохранители отметили, что из адресной книги следует удалять лишние контакты, а важные — переносить в защищенную резервную копию. Также МВД посоветовало не оставлять личную информацию в виде примечаний в карточке контакта. Специалисты объяснили, что злоумышленники, получив эти данные, могут использовать их в своих преступлениях.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Сообщалось, что аферисты стали рассылать гражданам поддельные налоговые уведомления.

