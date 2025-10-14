Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

После того как ФНС подготовила уведомления о налогах за 2024 год, злоумышленники начали активно использовать тему налогов для фишинговых атак, сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новых мошеннических схемах он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».
По словам эксперта, злоумышленники сегодня используют несколько типовых схем. Первая — это рассылка электронных писем и сообщений в мессенджерах с предложением «узнать свою задолженность» или «проверить начисления». Такие сообщения ведут на поддельные сайты, визуально напоминающие портал ФНС или «Госуслуги», предостерег Бориславский.
Вторая схема, по его словам, предполагает рассылку бумажных писем с QR-кодом для «уточнения информации». Код также открывает фишинговую страницу. Третья схема — сообщения в мессенджерах, предлагающие «оплатить быстро и без комиссии».
Во всех случаях используется один и тот же прием — психологическое давление через срочность, указал собеседник «Ленты.ру». Так, в текстах встречаются фразы: «у вас задолженность», «возможен арест карт», «ограничение выезда», «без комиссии», «официальный сайт», «официальное незаблокированное приложение».
Эти формулировки специально подобраны, чтобы вызвать тревогу и подтолкнуть к действию — переходу по ссылке или вводу данных
Традиционно мошенники копируют стиль официальных писем, добавляют логотипы, настоящие фамилии должностных лиц, даже используют корректные формулировки законов, обозначил эксперт. Единственным способом защиты он назвал перепроверку источника, адреса сайта и отправителя.
«Главная рекомендация — не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не сканировать QR-коды и не вводить персональные данные на сомнительных сайтах. Проверить начисления или оплатить налоги можно только через официальный сайт или приложение ФНС, где информация обновляется напрямую», — заключил Бориславский.
