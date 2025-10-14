Россиян предупредили о ставшей популярной у мошенников схеме

IT-эксперт Бориславский: Мошенники начали использовать схему с налогами

После того как ФНС подготовила уведомления о налогах за 2024 год, злоумышленники начали активно использовать тему налогов для фишинговых атак, сообщил директор по продукту Staffcop направления инфобезопасности «Контур.Эгида» Даниил Бориславский. О новых мошеннических схемах он предупредил россиян в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, злоумышленники сегодня используют несколько типовых схем. Первая — это рассылка электронных писем и сообщений в мессенджерах с предложением «узнать свою задолженность» или «проверить начисления». Такие сообщения ведут на поддельные сайты, визуально напоминающие портал ФНС или «Госуслуги», предостерег Бориславский.

Вторая схема, по его словам, предполагает рассылку бумажных писем с QR-кодом для «уточнения информации». Код также открывает фишинговую страницу. Третья схема — сообщения в мессенджерах, предлагающие «оплатить быстро и без комиссии».

Во всех случаях используется один и тот же прием — психологическое давление через срочность, указал собеседник «Ленты.ру». Так, в текстах встречаются фразы: «у вас задолженность», «возможен арест карт», «ограничение выезда», «без комиссии», «официальный сайт», «официальное незаблокированное приложение».

Эти формулировки специально подобраны, чтобы вызвать тревогу и подтолкнуть к действию — переходу по ссылке или вводу данных Даниил Бориславский IT-эксперт

Традиционно мошенники копируют стиль официальных писем, добавляют логотипы, настоящие фамилии должностных лиц, даже используют корректные формулировки законов, обозначил эксперт. Единственным способом защиты он назвал перепроверку источника, адреса сайта и отправителя.

«Главная рекомендация — не переходить по ссылкам из писем и сообщений, не сканировать QR-коды и не вводить персональные данные на сомнительных сайтах. Проверить начисления или оплатить налоги можно только через официальный сайт или приложение ФНС, где информация обновляется напрямую», — заключил Бориславский.

Ранее технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал о том, что мошенники в Telegram для запугивания жертв начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники.

