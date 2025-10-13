Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники

Мошенники в Telegram для запугивания жертв начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники. Об этом заявил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, злоумышленники используют ники, похожие на номер телефона и во время разговора с жертвой используют его как инструмент давления. В частности, они задают наводящий вопрос Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?

«Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер», —сообщил Иванов.

После того, как жертва убедится в подлинности номера, мошенник начинает ее запугивать, угрожая ответственностью за сомнительный перевод. Таким образом злоумышленник убеждает собеседника перевести деньги на безопасный счет.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы обмана россиян через Telegram-бот, который мимикрирует под инвестиционные платформы.