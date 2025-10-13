Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:32, 13 октября 2025Интернет и СМИ

Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

Мошенники в Telegram начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Мошенники в Telegram для запугивания жертв начали выдавать себя за силовиков через поддельные ники. Об этом заявил технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов в интервью РИА Новости.

По его словам, злоумышленники используют ники, похожие на номер телефона и во время разговора с жертвой используют его как инструмент давления. В частности, они задают наводящий вопрос Вы понимаете, кто вам сейчас позвонил?

«Однако на самом деле это не номер телефона, а ник в мессенджере. Далее мошенник предлагает жертве зайти в браузер и проверить этот номер», —сообщил Иванов.

После того, как жертва убедится в подлинности номера, мошенник начинает ее запугивать, угрожая ответственностью за сомнительный перевод. Таким образом злоумышленник убеждает собеседника перевести деньги на безопасный счет.

Ранее стало известно, что мошенники начали использовать схемы обмана россиян через Telegram-бот, который мимикрирует под инвестиционные платформы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Для него это плохо кончится». Трамп пригрозил Путину и пообещал поставить Украине Tomahawk, если конфликт не урегулируют

    Россиян предупредили об ответственности за вождение после приема ряда лекарств

    Россиянам рассказали о первых признаках непригодности зимней резины

    В консульстве подтвердили нахождение россиян в невольническом кол-центре в Мьянме

    Посольство России в Таиланде назвало число освобожденных россиян из рабства в Мьянме

    Мошенники начали использовать новый метод запугивания жертв

    В США назвали преимущество России перед НАТО

    Раскрыты подробности отражения ночной атаки ВСУ на российский регион

    Назван минимальный срок готовности Европы к войне с Россией

    Жена выгнала мужа из дома после рассказа о диалоге 12-летней давности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости