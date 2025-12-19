Реклама

Наука и техника
11:21, 19 декабря 2025

Простая привычка помогла снизить давление без лекарств

JACC: Регулярная физическая активность снижает давление не хуже лекарств
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность может снижать артериальное давление не хуже лекарств. К такому выводу пришли специалисты Университета Коннектикута, обобщив данные клинических исследований и обновленных рекомендаций Американской кардиологической ассоциации. Даже умеренные и непродолжительные нагрузки — от ходьбы до йоги — давали заметный и устойчивый эффект у людей с гипертонией. Работа опубликована в Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Исследования показывают, что давление снижается уже в течение суток после физической нагрузки и остается ниже в те дни, когда человек двигается. Причем эффект наблюдается не только от аэробных тренировок и силовых упражнений, но и от йоги, тайчи, упражнений на баланс и даже легкой активности. По словам ученых, все виды движения работают, а лучший выбор — тот, который человек готов выполнять регулярно.

Особенно важен этот подход для людей с избыточным весом: каждый потерянный килограмм снижает давление примерно на 1 миллиметр ртутного столба. Дополнительное преимущество дают «мультикомпонентные» практики — например, йога, которая сочетает движение, растяжку и снижение стресса, экономя время и повышая приверженность занятиям.

Авторы подчеркивают, что новые клинические рекомендации все чаще предлагают начинать лечение гипертонии именно с образа жизни — движения, питания и управления стрессом — и лишь при необходимости подключать лекарства. По их мнению, физическая активность должна стать базовой частью стандартной терапии, а специалисты по лечебной физкультуре — полноценными участниками медицинских команд.

Ранее ученые выяснили, что ликопин из помидоров может способствовать снижению артериального давления.

