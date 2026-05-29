Стало известно об атаке БПЛА в Черном море

МИД Турции сообщил об атаке БПЛА на грузовое судно в Черном море

МИД Турции сообщил, что турецкое грузовое судно, следовавшее из украинского порта в Турцию через Черное море, подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Стало известно, что вчера вечером (28 мая) турецкое судно под флагом Вануату, перевозившее сухой груз из Одесского порта Украины в Турцию, было атаковано беспилотником, в результате чего двое наших граждан из числа членов экипажа получили легкие ранения», — сказано в сообщении.

В связи с этим в МИД Турции призвали к обеспечению безопасности гражданского судоходства в Черном море и прекращению украинского конфликта. «Мы напоминаем заинтересованным сторонам, что готовы разработать региональные, целенаправленные и ориентированные на результат меры по предотвращению эскалации и ускорению мирного процесса», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что у северного побережья Турции в четверг зафиксировали атаки дронов на три судна. На место инцидента направили спасательные катера. Все члены экипажей танкеров находятся в хорошем состоянии.