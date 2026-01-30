Реклама

15:31, 30 января 2026

Трамп выдвинул кандидата на пост нового главы ФРС

Трамп номинировал Кевина Уорша на пост главы ФРС США
Дмитрий Воронин

Фото: Ann Saphir / Reuters

Президент США Дональд Трамп номинировал ранее входившего в совет управляющих ФРС Кевина Уорша на пост главы регулятора. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Я знаю Кевина уже долгое время и не сомневаюсь, что он войдет в историю как один из великих председателей ФРС — возможно, лучший», — поделился глава Соединенных Штатов. Он подчеркнул, что речь идет об идеально подобранном кандидате.

О том, что Уорш, входивший в шорт-лист из четырех претендентов, будет выдвинут Трампом, ранее написало агентство Bloomberg, отметившее, что на фоне предположений о его кандидатуре доллар укрепился, что «отражает спекуляции на том, что Уорш может быть менее склонен к снижению ставок, чем другие кандидаты, учитывая его прошлые предупреждения об инфляционных рисках».

Ранее Уорш консультировал Трампа по вопросам экономической политики. В совет управляющих он входил с 2006 по 2011 год, заняв позицию в 35 лет. До этого он работал специальным помощником президента по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета Белого дома в администрации Джорджа Буша.

Теперь кандидатуру Уорша после слушаний в банковском комитете должен утвердить Сенат США. Нынешний глава ФРС Джером Пауэлл, которого Трамп нещадно критикует и регулярно обзывает, покинет пост в мае. На этой неделе Пауэлл прокомментировал решение регулятора сохранить учетную ставку на уровне 3,5-3,75 процента. Свои планы после ухода с должности он не раскрыл.

