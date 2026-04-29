Кандидат Трампа стал ближе к утверждению на пост главы ФРС

Банковский комитет Сената рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющую в США функции Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что 13 сенаторов поддержали представленного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом кандидата, а 11 — высказались против.
Таким образом, Уорш стал ближе к тому, чтобы возглавить ФРС. Теперь проголосовать предстоит всем американским сенаторам.
Трамп 30 января выдвинул кандидатуру Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики. В совет управляющих ФРС Уорш входил с 2006 по 2011 год, заняв позицию в 35 лет. До этого он работал специальным помощником президента по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета Белого дома в администрации Джорджа Буша.
В ходе слушаний кандидат в главы ФРС заверил сенаторов что не будет «марионеткой» Трампа и не собирается исполнять каких-либо просьбы, касающиеся учетной ставки, подчеркнув, что их и не поступало.
В случае утверждения Уорш сменит во главе ФРС Джерома Пауэлла, полномочия которого истекают в мае. Трамп долгое время нещадно критикует Пауэлла за нерешительность в при снижении ставок, доходя до открытых оскорблений. При этом срок службы Пауэлла как члена совета управляющих закончится лишь в 2028 году.