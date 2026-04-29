Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:26, 29 апреля 2026

Кандидат Трампа стал ближе к утверждению на пост главы ФРС

Профильный комитет Сената США рекомендовал утвердить Уорша на пост главы ФРС
Дмитрий Воронин

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Банковский комитет Сената рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющую в США функции Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 13 сенаторов поддержали представленного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом кандидата, а 11 — высказались против.

Таким образом, Уорш стал ближе к тому, чтобы возглавить ФРС. Теперь проголосовать предстоит всем американским сенаторам.

Трамп 30 января выдвинул кандидатуру Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики. В совет управляющих ФРС Уорш входил с 2006 по 2011 год, заняв позицию в 35 лет. До этого он работал специальным помощником президента по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета Белого дома в администрации Джорджа Буша.

В ходе слушаний кандидат в главы ФРС заверил сенаторов что не будет «марионеткой» Трампа и не собирается исполнять каких-либо просьбы, касающиеся учетной ставки, подчеркнув, что их и не поступало.

В случае утверждения Уорш сменит во главе ФРС Джерома Пауэлла, полномочия которого истекают в мае. Трамп долгое время нещадно критикует Пауэлла за нерешительность в при снижении ставок, доходя до открытых оскорблений. При этом срок службы Пауэлла как члена совета управляющих закончится лишь в 2028 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok