Кандидат Трампа стал ближе к утверждению на пост главы ФРС

Профильный комитет Сената США рекомендовал утвердить Уорша на пост главы ФРС

Банковский комитет Сената рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющую в США функции Центробанка. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что 13 сенаторов поддержали представленного президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом кандидата, а 11 — высказались против.

Таким образом, Уорш стал ближе к тому, чтобы возглавить ФРС. Теперь проголосовать предстоит всем американским сенаторам.

Трамп 30 января выдвинул кандидатуру Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики. В совет управляющих ФРС Уорш входил с 2006 по 2011 год, заняв позицию в 35 лет. До этого он работал специальным помощником президента по экономической политике и исполнительным секретарем Национального экономического совета Белого дома в администрации Джорджа Буша.

В ходе слушаний кандидат в главы ФРС заверил сенаторов что не будет «марионеткой» Трампа и не собирается исполнять каких-либо просьбы, касающиеся учетной ставки, подчеркнув, что их и не поступало.

В случае утверждения Уорш сменит во главе ФРС Джерома Пауэлла, полномочия которого истекают в мае. Трамп долгое время нещадно критикует Пауэлла за нерешительность в при снижении ставок, доходя до открытых оскорблений. При этом срок службы Пауэлла как члена совета управляющих закончится лишь в 2028 году.