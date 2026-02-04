Выступающий за ослабление доллара советник Трампа покинул Белый дом

Ушедший в ФРС советник Трампа Стивен Миран покинул должность в Белом доме

Стивен Миран, занявший в сентябре пост в совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, покинул должность главы совета экономических консультантов Белого дома. Об этом пишет Bloomberg.

Миран находился в неоплачиваемом отпуске после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выдвинул его на место, освободившееся после досрочного ухода из ФРС Адрианы Куглер. Он должен был оставаться в ФРС до 31 января, когда закончился срок Куглер, но может сохранить позицию и далее, до назначения преемника. «Хотя я взял неоплачиваемый отпуск из Совета, чтобы перейти в Федеральную резервную систему, я обещал Сенату, что официально покину совет экономических консультантов в том случае, если останусь в совете управляющих ФРС после января», — цитирует агентство послание Трампу от чиновника, отметившего, что считает важным сдержать слово.

Миран, являющийся сторонником Трампа, как его советник фактически выступал за ослабление доллара, полагая, что завышенный курс нацвалюты делает американский экспорт менее конкурентоспособным, увеличивая зависимость страны от зарубежных товаров, в том числе в части обороноспособности. Он отмечал, что внешнеторговый дефицит США подрывает и ситуацию с безопасностью страны, и доллар как резервную валюту, а ценой возможности привлекать дешевое финансирование становится упадок собственного производства.

Трамп 30 января объявил о выдвижении Кевина Уорша на пост следующего главы ФРС. В случае утверждения Сенатом Уорш станет руководителем регулятора вместо Джерома Пауэлла, чьи полномочия истекают в мае.

При этом срок службы Пауэлла как члена совета управляющих закончится лишь в 2028 году, и если он останется в нем после ухода с поста председателя, Уорш войдет в совет вместо Мирана. Пауэлл, которого за слишком осторожную политику по снижению ставок яростно критикует Трамп, на недавней пресс-конференции отказался говорить о своих планах на будущее.