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09:40, 28 мая 2025Экономика

Названа причина резкого ослабления доллара

Reuters: Трамп стремится выровнять торговый баланс за счет ослабления доллара
Дмитрий Воронин

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Резкое ослабление курса доллара, происходящее в 2025 году, связано со стремлением администрации президента США Дональда Трампа избавиться от торгового дефицита, выровняв платежный баланс страны. О причинах курсовой динамики пишет Reuters, журналист которого Джейми Макгивер задался вопросом, насколько рискованна указанная политика и каким окажется общее снижение стоимости американской валюты, необходимое для реализации таких планов.

«Если Соединенные Штаты собираются значительно сократить или, как говорят, устранить свой торговый дефицит, доллару, вероятно, придется сильно ослабнуть», — говорится в публикации.

Из исторического экскурса, размещенного в ней, следует, что за последние 50 лет профицита в торговле американцам удалось добиться только в третьем квартале 1980 года, а нулевого уровня торговый баланс ненадолго достигал в 1982-м и 1991-1992 годах, причем все эти периоды совпадали с замедлением экономики США, а ситуации начала 90-х годов предшествовал дефицит 1987 года на уровне нынешних 3,1 процента ВВП. «Сокращение торгового дефицита станет сложной задачей, а его устранение без рецессии — историческим подвигом», — полагает Макгивер.

Он напомнил, что падение курса доллара на 15 процентов во время первого срока Трампа не снизило торговый дефицит с 2,5-3,0 процента ВВП, а в годы правления Джорджа Буша ослаблению доллара на 40 процентов в течение нескольких лет сопутствовал рекордной торговый дефицит, достигавший в 2005-м шести процентов объема экономики.

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Эксперты, мнение которых приводится в статье, полагают, что для избавления от «зияющего торгового дефицита» США, составившего в прошлом году 918 миллиардов долларов, может потребоваться обесценивание доллара на 20-30 процентов в течение ближайших двух лет. Как пишет журналист, опасения из-за возможного серьезного замедления экономики — это риск, который Белый дом, «похоже, готов принять».

Разговоры о том, что власти США, вероятно, придерживаются курса на умышленное ослабление доллара, только усиливаются на рынке в последнее время. Параллельно Трамп добивается дальнейшего снижения ставок ФРС, ожидания которого вкупе с не лучшими экономическими данными также толкают вниз американскую валюту.

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