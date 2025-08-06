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08:40, 6 августа 2025Экономика

Трамп сделал заявление о кандидатах на пост главы ФРС

Трамп заявил, что у него есть четыре кандидата на пост главы ФРС США
Дмитрий Воронин

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о наличии у него четырех кандидатов на должность председателя выполняющей в стране функции Центробанка Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщает ТАСС.

Также глава государства сообщил, что планирует до конца текущей недели принять решение по поводу замены члена совета управляющих ФРС, уходящей в отставку 8 августа, Адрианы Куглер. По словам Трампа, и на ее место у него есть несколько кандидатов, из которых кто-то будет выбран «либо на постоянной основе, либо на четырехмесячный срок».

Помимо этого он 5 августа заявил, что глава Минфина Скотт Бессент не станет главой ФРС поскольку предыдущей ночью дал отрицательный ответ на вопрос о таких перспективах.

Трамп в течение последних месяцев нещадно критикует главу ФРС Джерома Пауэлла за то, что тот не торопится снижать ставку. После того как ФРС 30 июля сохранила базовую ставку на уровне 4,25-4,5 процента, президент США назвал чиновника крупным неудачником, злым и глупым, а также призвал сместить его. Полномочия Пауэлла истекают в мае 2026 года, и, хотя Трамп уже опровергал сообщения о намерении уволить его досрочно, некоторые журналисты полагают, что к попыткам добиться более раннего ухода чиновника может привести ситуация вокруг стоимости ремонта исторических зданий ФРС, о которой глава Соединенных Штатов также регулярно делает заявления.

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